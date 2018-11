Samsung One UI Arayüzü Alacak Telefonlar

Samsung, 2018 Geliştirici Konferansı sırasında yepyeni bir arayüz olan One UI‘yi duyurduktan sonra, birçok Samsung akıllı telefon kullanıcısı hangi telelonların bu arayüzü alacağını merak etmeye başladı.

Koreli geliştirici ekiplerin yayınlamış olduğu ön raporda Galaxy Note 8‘in, en azından Samsung’un en yeni ve en iyi sürümünü alacağı ifade edilmiştir.

Yayınlanan rapora göre, geliştiriciler derleme numarası N950FXXU5DRK4 olan bir bir yazılım üzerinde çalışıyorlar. Yapım numarasındaki son dört harf, Android işletim sisteminin sürümünü gösterir. Note 8‘in mevcut derleme numarası CRxx ile sona eriyor ve “C” Android Oreo‘yu temsil ediyor. Bu nedenle, “D” nin Android Pie sürümüne atıfta bulunmasının mantıklı olduğu düşünülüyor.

Her zaman mevcut yazılıma getirilen yeni güncellemeler telefonu yükseltecek özellikler içermektedir. Söz konusu Note 8 modeli olunca ve bir yıllık kısa bir geçmişi göz önünde bulundurulursa, Anroid Pie tabanlı One UI Güncellemesini alması muhtemel olmalıdır.

Yaptığı sızıntı haberleriyle ün yapan “Ice Universe” den gelen bir tweet, Galaxy S8 ve S8 + geliştirilen bir güncellemenin One UI alacağını iddia etmektedir.

Galaxy S8 series and Galaxy Note8 will also get One UI.

— Ice universe (@UniverseIce) November 9, 2018