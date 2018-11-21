Gece modu artık Android kullanıcılarının oldukça uzun bir süredir ismini duyduğu özelliktir. Ancak önemi oldukça büyüktür. Bazı uygulamalar, standart olarak bir beyaz arka plana sahip ve en düşük ışıkta bile insanı kör edecek düzeyde olabiliyor.

Bir zamanlar Samsung kullanıcıları karanlık temalar kullanarak bu gözleri kör eden ışıktan kurtulmaya çalışmışlardı. Bu durum gece geç saatlere kadar telefon kullanırken beyaz ışık endişesini azaltmıştı. Bu özellik ise tipik olarak kör edici beyaz arka planları tersine çevirerek farklı bir çözüm sunuyor. Genel anlamda telefonu gözü rahatsız etmeyen bir hale geliyor.

Genel olarak Gece Modunun işleyişi, Samsung’un Android Pie tabanlı yeni One UI‘si ile artık değişiyor. Tabiki gözleri yormayan yeni bir teknolojiye sahip Gece Modu var. Samsung One UI‘deki yeni Gece modu özelliği sayesinde kullanıcılar nihayet gözlerini dinlendirebilecek. Ayrıca AMOLED ekranların en iyi özelliklerinden birini kullanabilecekler. Yani siyah pikselleri tamamen kapatabilirler.

En iyi özellik ise gece modunu yalnızca belirli bir zamanda açmak için programlayabilirsiniz. İsterseniz gece geç saatlerde okurken göz yorgunluğunu azaltmak için bunu kullanabilirsiniz. Ya da diğer kullanıcı arayüzünün daha açık bir görünümünü elde etmek için de. Yeni modu etkinleştirmek için Ayarlar> Ekran‘a gidin ve Gece modu‘nu seçin. Alternatif olarak, bildirim çubuğunda aşağı doğru kaydırarak hızlı geçişler menüsünden de yapabilirsiniz.