San Francisco‘da düzenlenen Samsung Geliştiriciler Konferans‘ı şirketin gelecek planları hakkında bir çok detayı gün yüzüne çıkarmıştı. Konferans tanıtılan yenilikler arasında One UI arayüzü de mevcuttu. Samsung yakında amiral gemilerinde bulunan mevcut olanın yerini alacak yeni bir kullanıcı arayüzü oluşturdu. Bir Kullanıcı arayüzü, Samsung kullanıcılarına sunulan arayüz modern özelliklere, düzenlere ve modlara sahip.

İşte Samsung’un yeni arayüzü hakkında herşey;

Mevcut Arayüz ile Farklılıkları Nelerdir?

Samsung Galaxy serisi son derece popüler olmasına rağmen, kullanıcı arayüzü sürekli tartışma konusu olmuştur. S4, S5 ve S6 gibi daha eski modeller, daha gösterişli renkler ile gelmişti. Önceden yüklenmiş uygulamaların bulunduğu TouchWiz arayüzüne ve genel olarak biraz karmaşık bir düzene sahiptiler.

Daha sonra şirket 2016’nın sonunda bu arayüzde küçük değişiklikler ve ince ayarlar yaparak Samsung Experience olarak adlandırlan bir arayüz ortaya çıkardı. Bu arayüze sahip cihazlar S7, S8, Note 8, S9, Note 9 ve Plus modelleriydi. Samsung Experience ile kullanıcılar genel olarak keyif aldıkları daha yumuşak bir yazılıma sahip oldu.

Şimdi ise işler yeniden değişiyor. Ama bu sefer küçük değişiklikler yada ince ayarlamalar yapılmıyor. One UI, Samsung için yeni bir yaklaşımı sergiliyor. En genel özelliklerinden birisi tek el ile telefon kullanım deneyimini oldukça kolay hale getirmesi. Sistem genelindeki iyileştirmelerin yanı sıra işlerinizi yaparken odağınızın tek bir noktada olmasına yardımcı olur.

Ayarlar uygulaması her bir ayarı birbirinden ayırmayı kolaylaştıran zarif bir şekilde ayrılmış bölümler halinde gruplandırılmıştır. Ayrıca belirli zamanlarda aktif hale gelebilen ve tüm kullanıcı arayüzünde çalışacak şekilde ayarlanabilen yeni bir Gece Modu var. Bunların yanı sıra kontrol seçeneklerini ekranın altına almak oldukça iyi bir düşünce olmuştur. Bu sayede parmaklar rahatlıkla kontrol seçeneklerine ulaşabilir.

Android 9 Pie güncellemesinde olduğu gibi, bu arayüz sayesinde de kendinize ait kaydırma hareketleri yani swipe gestures’lar oluşturabilirsiniz.

Hangi telefonlar One UI arayüzüne sahip olacak?

Şimdiye kadar doğrudan bu arayüzle gelecek telefonlar yaklaşan Galaxy S10 ve Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunun Galaxy X/F‘nin olduğunu biliyoruz. Ancak güncellemeler ile One UI arayüzüne sahip olacak telefonlar:

One UI ne zaman yayınlanacak?

Samsung, One UI için yayınlanma tarihini henüz doğrulamadı. Ancak ilk çıkış tarihinin 2019‘un ilk birkaç ayı içerisinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yine Şubat 2019’da tanıtımı yapılması beklenilen Galaxy S10‘un One UI arayüzünün çıkış tarihinin başlangıcı olacağı da ilk tahminler arasında.

Samsung Galaxy S9 veya S9 Plus kullanıcıları resmi olarak piyasaya sürülmeden önce One UI’yi denemenize izin veren Beta test programı için kayıt olabilirler. Beta yazılımının bir test aşaması olduğu için tam anlamıyla güvenilmezdir. Hataların olabileceğini unutmayın.