Samsung Oreo Beta Programını Sonlandırıyor

Samsung Android 8.0 (Oreo) güncellemesi beta testine dahil olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarına bir mesaj gönderdi. Katılımcılara beta programının

parçası olma konusundaki işbirliğinden ötürü teşekkür eden şirket 2017 amiral gemisi modelleri için beta testinin 26 Ocak’ta son kez yayınlanacağını söyledi. Ancak saat belirtilmedi. Samsung resmi Android 8.0 güncellemesini mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunmayı umduğunu ayrıca belirtti.

Yarın yeni gelecek güncellemeden sonra Samsung daha fazla beta güncellemesi ve desteği yayınlamayacak. Beta topluluğu birbirleriyle iletişim kurmaya devam edecek olsa da Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus üzerinde Android 8.0 beta test edenler tarafından gönderilen geri bildirimlere artık yanıt vermeyeceğini söylüyor.

Yarın beta programının sona ermesine rağmen Samsung‘un 2017 amiral gemisi modellerinin sahiplerine Oreo‘nun nihai resmi sürümünün ne zaman sunulacağına dair bize söylenen herhangi bir tarih bulunmuyor. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın Android 8.0 ile piyasaya çıkacağını göz önüne alırsak Samsung‘un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için resmi Oreo güncellemesini 25 Şubat tarihinde piyasaya sunması bekleniyor.