Samsung Orta Sınıf Telefonlar için İki Premium Özellik Getiriyor!

Samsung Electronics, resmi olarak dünyanın ilk 12 GB ile paralel çalışan çoklu UFS çip paketinin seri üretimine başladı. UMCP (Çoklu Çip Paketi), UFS 3.0 depolamayı 12 GB LPDDRX4 RAM ile birleştiriyor. Ayrıca 2020’den itibaren orta sınıf akıllı telefonları çalıştıracaktır.

Duyuru Samsung’un San Jose’de düzenlediği, Tech Day adı verilen yıllık etkinliklerinde yapıldı. Yeni özellik, 1y işlemi kullanılarak oluşturulmuş dört adet 24 gigabit RAM yongasına sahiptir. 1y, Samsung’un yükseltilmiş 10nm platformu temel alınarak tasarlanan ikinci nesil yonga setlerinin kısaltmasıdır.

Diğer üreticiler 1y işlemine, 10nm+ mimarisi adını veriyorlar. LPDDRX4 RAM, 4.266Mbps hıza ulaşacak şekilde test edilmiştir.12GB modülleri ilk olarak Mart ayında piyasaya sürüldü. Ancak daha küçük olan 16 gigabit RAM yongalarına dayanıyorlardı. En son geliştirme bunun yerine dört 24 gigabit yongasına dayanıyor.

Samsung bu teknolojiyi orta sınıf akıllı telefonlara da sunduğundan, iki adet 24-gigabit yonga ve iki adet 16-gigabit yongayı birleştiren 10 GB RAM’e sahip alternatif bir cihaz oluşturdular. Bu tür yenilikleri daha büyük oyunculardan görmek her zaman ilginç geliyor.

Şayet Samsung, bu şekilde bir yeniliği telefonlarına eklerde, diğer telefon üreticileri de bunu takip edecektir. İyi yanı şu ki, piyasada rekabet artabilir ve fiyatlar kısmen düşebilir. Şimdilik bu iyi haberin sonuçlarını biraz beklememiz gerekecek.