Samsung Oyun Odaklı Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor! İşte Detaylar...

Görünüşe bakılırsa mobil oyunlar ve telefonların oyun performansları artık çok daha etkili bir telefon satış faktörü haline geliyorlar. Üreticiler bu sektörden de para kazanmak için birbirleri ile yarışmaya başladılar. İlk olarak Razer Phone, sonra Xiaomi Black Shark oyun odaklı akıllı telefon olarak tanıtıldılar. Sonrasında Asus şimdiye kadarki en iyi Android oyun cihazı olan ROG Phone‘u tanıttı.

Samsung is preparing gaming smartphone. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) July 23, 2018

Şimdi de Samsung kendi başına oyun odaklı bir akıllı telefon hazırlıyor. Bilgiye sağlam bir kanıt eşlik etmiyor ancak geçmişte iyi bir sızıntı geçmişine sahip olan oldukça saygın bir kaynaktan geliyor.

Cihaz hakkında herhangi bir bilgi verilmediğinden hangi özelliklerin beklendiğini bilmiyoruz. Ancak tahmin edecek olursak; Snapdragon 845 yongaseti ve pürüzsüz oyun için bir miktar yüksek yenileme oranı olan ekranı olacaktır.

Ayrıca bu haberi sızdıran güvenilir kullanıcı katlanabilir Samsung akıllı telefonun daha önce düşünülmüş olarak Galaxy X olarak adlandırılmayacağını da söylüyor. Açıkça teyit edilmemesine rağmen Galaxy X isminin aslında oyun akıllı telefonu için kullanılacağını ima ediyor.