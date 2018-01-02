Samsung Parmak İzi Okuyuculu Katlanabilir Ekranın Patentini Aldı!

2018 yılının “katlanabilir akıllı telefon” yılı olması beklenirken, Samsung‘un bizim için birkaç sürprizi daha varmış gibi görünüyor.

Şirket geçtiğimiz günlerde parmak izi ile aktive edilebilen katlanabilir bir ekran için patent aldı. LG‘nin çok küçük bir dönen motor kullanan katlanabilir ekranının aksine Samsung‘un ekranın bulunduğu ana gövde boyunca konumlandırılmış mıknatıslar bulunuyor.

Patent makaralı ekranın mıknatıslar tarafından çekildiği iki tip metalik gövde gösteriyor; silindirik ve kare. Her iki özellik de parmak izi sensörlerine sahip.

Konsept gerçekten bir akıllı telefonda nasıl kullanılabileceğini göstermiyor. Yeni gelecek haberler ile bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair bilgileri merakla bekliyoruz.