Samsung Patronu Doğruladı: Samsung S9 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung‘un önümüzdeki amiral gemisi Galaxy S9‘u beklenenden daha erken tanıtabileceğini iddia eden raporlara karşın Samsung mobil sektörünün başkanı DJ Koh bunun aksini belirtti.

Samsung‘un CES 2018 basın konferansı sırasında şirketin patronu Galaxy S9‘un Şubat ayında resmi olarak MWC etkinliği sırasında tanıtılacağını doğruladı. Samsung‘un yılın 2. büyük ticaret fuarı olan ve her yıl yeni bir amiral gemisi duyurduğu etkinlikte yine bir istisna yaşamayacağız.

Şüphesiz Samsung, Galaxy S9‘u CES‘de telefon hattı şirketlerine zaten göstermiş olabilir. Ancak bunu sadece kapalı kapılar ardında yapmıştır.

Mart ayında tanıtılan ve bir ay sonra satışa sunulan Galaxy S8‘den farklı olarak, Galaxy S9 biraz daha erken duyurulacak ve muhtemelen satışları Mart ayında başlayacak.