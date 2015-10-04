Samsung Pay, telefonlarınızla ödeme yapabileceğiniz yeni bir dönem başlıyor. Samsung pay kulanın çünkü tüm POS cihazlarında geçerli kampanyasını duyurdu.

Mobil telefonlar üzerinden ödeme yapabileceğimiz bir dönemin başlamasını hedefleyen etkinliklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İnsanlara kredi kartı yerine akıllı telefonları üzerinden ödeme yapabilecekleri bir sistemin gelmesi ve bu pazarda hakim olma isteği tüm teknoloji devlerini harekete geçirdi. Özellikle Apple pay kullanımını artırmaya çalışan firmanın en büyük rakibi Samsung oldu.

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip telefon üreticileri bankalarla yaptıkları anlaşmaların ardından uygulamalarını daha etkin bir hale getirmeye çalışıyor. Apple pay ve Android pay sistemlerinin aksine farklı bir yolla akıllı bir hamle yapan Samsung pos cihazları üzerinden tanımlı ödeme sistemini getirerek perakendeciler dahil %90 gibi bir pos cihazında aktif hale gelmeyi başardı. Buda demek oluyor ki kredi kartının geçtiği her yerde Samsung pay sistemini kullanabileceksiniz.

Samsung Galaxy Note5 veya Samsung Galaxy S6 edge + için özel hazırlanmış sistemde programı aktif eden kullanıcılara ücretsiz olarak kablosuz şarj cihazı hediye edilecek böylece tüm kullanıcıların dikkatini çekmek isteyen Samsung yeni sistemide tanıtmış olacak ancak sistemi destekleyen iki cihazın bulunması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Eski modellerin bu özelliği desteklemiyor olması yeni model cihazlara teşvik olarak değerlendirildi. Kampanya 11 Ekime kadar devam edecekken Türkiye için geçerli olup olmayacağı bilinmiyor.

Samsung ödeyin denemesi ilk olarak Güney Kore’de yapılmıştı ve bir aylık sürede kullanıcılar Samsung üzerinden 30.000.000 $ ödeme yaparak şuana kadar gerçekleşmiş en büyük mobil ödeme rekorunu kırdı.