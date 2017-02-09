Teknoloji Haberleri

Samsung Pay Tayland’a Geldi

Cepkolik » Teknoloji Haberleri » Samsung Pay Tayland’a Geldi
09-02-2017
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Samsung, mobil ödemeler servisini Tayland’da genişletti. Hizmete erken erişim üç ay önce ülkede tanıtılmıştı ve şimdi resmen  başladı.

Tayland’daki Samsung Pay şu anda MasterCard, Visa, KCC, Bangkok Bank, Citibank, KasikornBank, KTC ve Siam Ticari Bankası’nı destekliyor.

Teknoloji kredisi, uyumlu kredi kartlarının yanı sıra, MasterCard’ın Galaxy Gift Ön Ödemeli Kartı ile çok çeşitli seçkin üyelik kartları, ödeme yapıldıktan sonra Samsung Pay‘a kolaylık sağlamak için eklenebilir.

Toplamda, mobil ödeme hizmetleri artık Güney Kore, ABD ve Çin de dahil olmak üzere on pazar içinde sunulmaktadır.

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