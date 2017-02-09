Samsung Pay Tayland’a Geldi

Samsung, mobil ödemeler servisini Tayland’da genişletti. Hizmete erken erişim üç ay önce ülkede tanıtılmıştı ve şimdi resmen başladı.

Tayland’daki Samsung Pay şu anda MasterCard, Visa, KCC, Bangkok Bank, Citibank, KasikornBank, KTC ve Siam Ticari Bankası’nı destekliyor.

Teknoloji kredisi, uyumlu kredi kartlarının yanı sıra, MasterCard’ın Galaxy Gift Ön Ödemeli Kartı ile çok çeşitli seçkin üyelik kartları, ödeme yapıldıktan sonra Samsung Pay‘a kolaylık sağlamak için eklenebilir.

Toplamda, mobil ödeme hizmetleri artık Güney Kore, ABD ve Çin de dahil olmak üzere on pazar içinde sunulmaktadır.