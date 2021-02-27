Samsung, PS5 İçin SSD Üretmeye Hazırlanıyor!

Kore’li dev Samsung, akıllı telefon pazarı dışında teknolojinin birçok alanında ürünler piyasaya sunuyor. Bu ürünlerden bir tanesi de ürettiği SSD‘ler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ise ortaya bu SSD‘ler hakkında yeni bilgiler çıktı. Bilindiği üzere Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü.

Cihaz 825 GB SSD ile oyunculara sunulmuştu ancak bu hafızanın 600 GB‘ını kullanabilmemiz mümkündü ve bu da yeni nesil oyunlar için yetersiz kalıyordu. Bu durumdan muzdarip olan kullanıcılar için Sony, yeni bir SSD güncellemesi yapmayı planlıyor.

Sony, M.2 SSD yuvası için hangi SSD‘lerin PS5 ile uyumlu olduğunu henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak kullanıcılar gelecek olan bu uyumluluk haberine göre Samsung, SSD‘lere yönelmeye başlayacak gibi duruyor. Çünkü yeni nesil konsol için çok güçlü bir SSD ihtiyacı önplana çıkmış durumda.

Piyasada şuanda Samsung‘un 980 Pro SSD gibi birçok modeli kullanıcılardan olumlu dönüşler aldı. Yüksek okuma hızlarına sahip olan bu SSD‘ler ile birlikte kullanıcıların PS5 için tercih sebepleri arasında olduğu söyleniyor. Samsung, Sony‘nin uyumlu SSD‘leri açıklamasıyla birlikte SSD satışında yüksek bir satış oranı yakalamayı hedefliyor.