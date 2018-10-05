Samsung Q3 2018 için kazanç kılavuzunu açıkladı, ve işler oldukça sağlam görünüyor. Rapora göre şirket başka bir kar rekoru kırdı. Öngörülen satışlar 64-66 trilyon KRW civarındadır. Bu satışlar 17.4-17,6 trilyon KRW (15,5 milyar $) işletme karı yarattı.

Tam raporun çıkmasını beklemek zorundayız ancak eğer projeksiyonlar doğruysa firma gelir bazında yıllık bazda %20, faaliyet karında ise %15 artışla son çeyreğe göre hızlı bir şekilde artış görünüyor.

Samsung Q3 Kılavuzu Çıktı ve Yeni Kar Kayıtları Gösterildi

Ne yazık ki rapor, şirketi yeni zirvelere iten çeşitli Samsung departmanlarının ayrıntılı bir dökümünü vermemektedir. Yaklaşan tam analiz bunu açıklığa kavuşturacaktır.

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