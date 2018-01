Samsung Resmi Açıklaması Geldi! Galaxy S9 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Galaxy S9 ve S9 Plus için Samsung resmi twitter hesabından bir duyuru yaptı. 25 Şubat’ta Samsung Galaxy S9‘un resmi hale geleceğini doğruladı. Bu MWC 2018’in başlaması ve tahminlerimizden sadece bir gün önce oldu.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus twitte açıkça belli olduğu üzere “kamera görüntüsünü yeniden düşün” mottosu ile geliyor. Samsung’un kamera kalitesi konusunda oldukça iyi bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyoruz. Galaxy S9‘un çekim modlarına bağlı olarak f/1.5 ve F/2.4 arasında geçiş yapabilen değişken bir diyafram açıklığına sahip tek bir arka kamera sunmasını bekliyoruz. Galaxy S9 Plus ise arkadaki ek bir kamera ile bunu geliştiriyor.

Tabii ki f/1.5’in bu süper geniş diyafram açıklığı odaklanacak alanların bulanık olması ve estetik açıdan daha hoş bokeh efekti yapması anlamına geliyor. Dahası Samsung‘un yeni üç katmanlı ISOCELL kamera sensörü, yeni Galaxy’lere gelecek. 1080p Full HD çözünürlükte 480fps slo-mo video kaydı ve muhtemelen 720p HD’de 960fps slo-mo sunacak. Şu ana kadar yalnızca Sony Xperia aygıtlarının bazılarında böyle bir özellik kullanıyordu. Ancak yalnızca ikili bir algılayıcı kullanıyor ve sonuç en iyi haliyle bile sezgisel görünüyordu.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF

