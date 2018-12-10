Samsung, son yılların en aktif markalarından biri olmayı başardı. Dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonunu tanıtan, hemen sonrasında ekrana gömülü kamerasıyla dikkat çeken A8s modellerini tanıtan marka, şimdi ise yeni bir serinin peşinde. Bu kez markanın çok ilginç bir şekilde isimlendirilen Samsung Rize akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

Hatta artık bu bir iddia değil, resmi belgelere taşınmış bir gerçek. 6 Aralık itibariyle yapılan resmi başvuru sonrasında ortaya çıkan Samsung Rize akıllı telefon serisi ile ilgili de bazı bilgiler yok değil.

Samsung Rize 3 Modelle Gelecek

Başvuruya bakıldığı zaman, markanın 3 farklı modelle gelmeyi tercih edeceği görülüyor. Samsung Rize yeni bir seri başlatacak ve bu serinin içerisinde ilk olarak 3 farklı akıllı telefon bulunacak. Bu akıllı telefonların ise Samsung Rize10, 20 ve 30 olarak adlandırılması bekleniyor.

Üç akıllı telefon modeli için de sınıf bilgisi bulunmuyor. Yani bu modellerin hangi sınıfa dahil olacağını bilemiyoruz. Giriş seviyesi akıllı telefonlar içerisinde ya da orta segment akıllı telefonlar içerisinde yer almasının ihtimali olsa da bu serinin üst segment akıllı telefonlar arasında yer alacağı görüşü daha çok öne çıkıyor. Hatta bazı kaynaklar Samsung Rize serisinin Galaxy S10 modellerinin isimlendirilmiş hali olabileceğini de dile getirmekte.

Fakat bu bilgi de diğer bilgiler gibi kesinlik kazanmamış durumda. Muhtemelen yeni amiral gemisi modelleriyle beraber iddialar kesinlik kazanacak. Eğer Galaxy S10 serisine dahil olmayan yeni bir seri görecek olursak, bu durumda tanıtımın da yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından sonra yapılması beklentisi var. Samsung’un yıl içerisindeki tanıtımlarının dağılımı da bu bilgiyi doğrulamakta.