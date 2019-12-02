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Samsung S11 Ekran Paneli Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung'un yeni te!efonu, Galaxy S11'e dair bir sızıntı daha geldi. Cihazın panelini baz alan fotoğrafın detayları haberimizde.

Ayşen Sıla

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Galaxy S11

Samsung’un yeni nesil Galaxy S11 serisinin gelecek yıla kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Fakat merakla beklenen modelin sızıntılarının sonuncusu Galaxy S11‘in ön panelinin birkaç resmi oldu.

Fotoğraflar, ekran panelinin üst ve alt kenarlarını veya AMOLED ekranının üstüne yerleştirilen dokunmatik ekran panelini gösteriyor olabilir. Resimde en göze çarpan özellik merkezde bulunan delik tasarımı.

Dokunmatik ekran tasarımı, selfie kamerasıyla Galaxy Note 10‘a benziyor. Galaxy S11 Plus‘ın çift selfie kamera kurulumuyla farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ekranın alt yarısı, kesilmiş bir çerçeve ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte, çerçeve, kenarlardan biraz daha geniş. Bu panel ayrıca Galaxy S11’in, Samsung Galaxy modellerinin geleneksel kavisli tasarımını koruyacağını gösteriyor.

Bir hatırlatıcı olarak, Galaxy S11’in 6,7 inçlik bir ekranla gelmesi beklenirken, S11 Plus biraz daha büyük bir 6,9 inçlik ekrana sahip olacak. Tipster Evan Blass, iki modelin de 4G LTE ve 5G sürümleriyle geleceğini ortaya çıkardı, ancak en büyük model (S11 Plus) 5G desteğiyle gelecek. Son zamanlarda yayınlanan bir raporda, S11 ve S11 Plus telefonlarının 120Hz yenileme hızı için destek taşıyacağı daa iddia edildi.

Samsung S11 Ekran Paneli Canlı Canlı Görüntülendi!

Dahası, Galaxy S11 serisinin Exynos 9830 ve Snapdragon 865 sürümlerinde, ayrıca 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Galaxy S11, 108 megapiksel ana lens ve 48 megapiksel sensör ile dört arka kameralarla donatılabilir.

S11’in 10x kayıpsız zoom ve 100x hibrit zoom‘a destek vermesi bekleniyor. Ayrıca, cihazın 25W hızlı şarj teknolojisi ve 4900mAh pil ile geldiği de söylentiler arasında. Galaxy S11 telefonlarının 11 Şubat‘ta resmileşmesi bekleniyor.

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