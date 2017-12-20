Samsung S8 Yeni Oreo Beta Güncellemesi: Uygulama İzinleri Monitörü

Samsung Galaxy Note 8 modeli Uygulama İzinleri Monitörü olarak adlandırılan bir uygulama ile beraber gelmişti. Seçtiğiniz izinler arka planda çalışan uygulama tarafından kullanıldığında bu özellik sizi uyarıyordu. Sadece bununla kalmıyor aynı zamanda bir uygulamanın izin tarihçesine de hızlıca göz atabiliyorsunuz. Özellik artık en yeni Galaxy S8 Oreo Beta kurulumunda mevcut olduğundan sadece Galaxy Note 8‘e özel değil.

Samsung Oreo yapısında birkaç yararlı ekleme yaptı. Son zamanlarda ekran görüntülerinin dosya adlandırmasının şirket tarafından geliştirildiği öğrenilmişti. Artık varsayılan dosya adı olarak ekran görüntüsünün hangi uygulamadan alındığını anlaşılabiliyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için şu anda bir beta programı etkin durumda. Son gelecek güncelleme ise Ocak ayı sonunda olacağı tahmin ediliyor. İlk Oreo keyfini bu modeller tadacak gibi duruyor.