Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaları devam ediyor. Bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Note 9 akıllı telefonlarının tanıtımı için hazırlıklar yapan markanın, bir diğer yandan ise Samsung S9 Lite adında yeni bir modeli piyasaya sürmek için çalıştığı biliniyor. Daha önce birçok kez iddiaları ortaya çıkan Samsung S9 Lite akıllı telefonları için gelişme haberleri de sürekli olarak gelmeye devam ediyor.

Son olarak telefonların tanıtım görselleri olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşılmıştı. Reklam görselleri olarak yayınlanan görsellerde yeni model hakkında önemli bilgileri de elde etme şansını bulmuştuk. Fakat Samsung S9 Lite modeli hakkında ortaya çıkan son iddialar, bu modeli bekleyenler için kötü gelişmeler yaşandığını gösteriyor.

Samsung S9 Lite Satışa Çıkacak Mı?

Yeni modelin reklam görsellerinin de yayınlanmasının ardından bu model için önemli gelişmelerde ortaya çıktı. Son iddialarda göre yeni akıllı telefonların sadece Çin genelinde satışı yapılacak. Bu modelin diğer bölgelerde satışının gerçekleşmesine pek mümkün gözüyle bakılmıyor.

Yeni renk seçenekleri ve yeni özelliklerle beraber Samsung S9 Lite akıllı telefonlarının Çin genelinde satışa çıkacağı ve Avrupa pazarında herhangi bir satışın söz konusu olmayacağı düşünülüyor. Çin genelinde satışa çıkmasının ardından yeni modelin uyarlanmış olan versiyonlarının da satışa çıkması beklenmiyor.

Orta segment bir akıllı telefon modeli olarak geleceği ve Snapdragon 660 işlemcilerini kullanacak olan akıllı telefonların fiyatı ve tanıtım tarihi konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmış değil.

Tanıtım tarihi ortaya çıkmasa da tanıtım görselleri paylaşılan Samsung S9 Lite akıllı telefonları için çıkış tarihi bilgilerinin ve Çin genelinde satışa çıkarılma durumlarının ise önümüzdeki ay ortaya çıkması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ya da yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman detayları paylaşacağız. Şimdilik son gelişmeler bunlar ile sınırlı.