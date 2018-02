Samsung S9 ve S9 Plus Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung yeni Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus amiral gemisi ikilisini Barselona’da tanıttı. Yeni cihazlar Samsung‘un 2018 yılına ait yeni akıllı telefon portföyüne yeni donanım ama eski görünümlerle geldi.

Hem S9 hem de S9 Plus tanıdık cam sandviç tasarımını su geçirmez, alüminyum çerçeve, eğimli Gorilla ekranı ile koruyor. Samsung ayrıca ekran çerçevelerini biraz düzeltmiş ve bu nedenle her iki telefonun da önceki modellerine göre çok küçük tasarım farkları var.

Tasarımdaki ufak değişiklikler; iyi gizlenmiş iris tarayıcı, düzgün yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ve alt hoparlör için değiştirilmiş bir ızgarayı içermektedir.

Samsung S9 ve S9 Plus Özellikleri

Infinity Super AMOLED ekranları hem Quad HD çözünürlükte tasarlanmış. Galaxy S9, 5.8 inç büyük ekrana sahipken, Galaxy S9 Plus geçen yıl olduğu gibi 6.2 inç bir ekran tercih ediyor. Belirtmeden geçmeyelim; Samsung, OLED ekran için ne olursa olsun daha derin siyah rengi vaat ediyor. Hem Galaxy S9 hem de S9 Plus en son Exynos 9810 ile Kuzey Amerika ve Çin’de satışa sunulacak. Yeni işlemci 2.8GHz’de üçüncü nesil Mongoose çekirdeği ve 1.7GHz’de bir Cortex0A55 dörtlü çekirdeği bulunan yapıya sahip. 18 çekirdekli bir Mali-G72 GPU ve 4GB (S9) veya 6GB (S9 Plus) RAM seçenekleri diğer özellikler.

En yeni Qualcomm yonga seti – Snapdragon 845 – Çin’deki Kuzey Amerika’daki modellere güç sağlayacak. Kameralar yeni Galaxy telefonların en büyük iddiasının olduğu yer. Her iki telefondaki 12MP ana kamera artık değişken diyafram değerine sahip; f/1.5 ve f/2.4 arasında seçim yapılabiliyor. Optik sabitleme ve çift pikselli otofokus kameranın ek özellikleri arasında yerini alıyor. Selfie kamera ise S8‘den ödünç alınmış. f/1.7 objektifli ve otofokus özellikli bir 8MP kamera.

Galaxy S9 Plus, yalnızca Note 8‘de bulunan ikincil bir telefoto kamera alıyor. f/2.4 lens, OIS ve çift piksel AF ile 12MP sensöre sahip olan kamera ile harika portre fotoğraflar çekilebilecek.

Her iki akıllı telefon da yeni HEVC formatında çekilen 60fps’de 4K kalitede videoları ve en son Sony’lerde olduğu gibi 960 fps’de 720p yavaş çekimi destekliyor. Slow-mo’nun artık daha az zamanı var, şimdi sadece 2 saniye… Ve nihayet Samsung, tek tıklamayla gif olarak dışa aktarma dahil olmak üzere bu kliplerin de kolay düzenlemesini sunuyor. Son olarak, hem Galaxy S9 hem de S9 Plus, Dolby Atmos desteğiyle harmanlanmış stereo hoparlör kurulumuyla geliyor. Samsung, S8‘in hoparlöründen %40 daha yüksek ses çıkardığını iddia ediyor. S9 ikilisi Android Oreo’da en yeni Grace UX ile çalışıyor. AR Emoji, geliştirilmiş KNOX ve iris tarayıcı kullanılabiliyor. Galaxy S9 ve S9 Plus pilleri S8 ve S8 Plus‘daki pillerle aynı. Bu kısımda herhangi bir farklılık yok diyebiliriz.

Samsung S9 ve Samsung S9 Plus Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus önümüzdeki ay 16 Mart’ta Gece Siyahı, Mavi, Titanyum Gri ve Lila Mor renkleri ile piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma, promosyonlar ve henüz açıklanmadı.