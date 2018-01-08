Samsung S9 ve S9 Plus'ın Hafıza Seçenekleri Belli Oldu

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus zaten son zamanlarda birçok söylenti ve sızıntıya konu olmuştur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yenileri gelmeye devam etmektedir. Çin’den gelen son sızıntı cihazların RAM ve depolama seçeneklerini göstermektedir.

Söylentiye göre Galaxy S9; 4GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Galaxy S9 Plus modelinde ise 6GB RAM ve 64GB, 128GB ve 256GB dahili hafıza seçenekleri var. Sızıntı twitinin Türkçesi: S9‘un 4 + 64, 4 + 128 bellek hafıza kombinasyonları ile geleceği kesin. S9 Plus kombinasyonları ise 6 + 64, 6 + 128 ve 6 + 256 ile başlayacağına eminiz. Pazar talebine göre Samsung 512GB kombinasyonunu da sunabilir.