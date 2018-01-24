Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus çıkış tarihine çok az bir süre kaldı. Artık Şubat ayında MWC 2018‘de ilan edileceklerini tahmin etmekle kalmıyoruz. Bu tarih artık bir Samsung çalışanı tarafından da onaylandı.

Aylardır telefonun neye benzeyeceği konusunda çok iyi birikimlerimiz oluştu. Söylentilere göre Samsung‘un büyük bir sızıntı yaptığını varsayarsak sızdırılmış şematikler, parçalar, çeşitli bilgiler gördük. Bu sızıntılar da bize telefonların nasıl görüneceğine ilişkin oldukça fazla fikir verdi.

Şimdi ise kuşkusuz tost makinesiyle çekilmiş bir video izleyeceğiz. Buna “Galaxy S9 Dokunuş Duyarlılığı Testi” denilmiş. Bu da bize ürünün test bölümünde gizli bir çekim olduğunu düşündürdü. Bir videonun olması bir Photoshop çalışması değil kesinlikle var olan bir telefona baktığımız anlamına geliyor.

Video kısa ve telefonun en üst kısmı görünmese bile daha önce defalarca sızdırılmış olan tasarımı açıkça görebiliyoruz. Galaxy S8‘e çok benziyor. Ancak daha ince bir görünümü var.

Temel olarak Galaxy S9‘un parmak izi tarayıcısını uygun bir konuma yerleştirmek gibi küçük iyileştirmelerle S8‘e yakın olması bekleniyordu. Galaxy S8 bugünün standartlarına göre bile çok iyi bir telefon. Ancak Galaxy S9 daha modern bir tasarıma sahip gibi.