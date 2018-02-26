Samsung S9 Yeni ISOCELL Kamera Sensörüne Sahip: 960fps Video Kaydı!

Galaxy S9 telefonlarının özellik konusunda odaklandıkları nokta bildiğiniz üzere kameranın geliştirilmesiydi. Bu amaçla Samsung, ISOCELL Fast 2L3 görüntü sensörünü yerleşik DRAM ile birleştirdi. 960fps video kaydı yapılabilen sensörü bugün tanıttı.

Yeni ISOCELL Fast 2L3 sensör 3 katmanlı bir tasarıma sahiptir.

Birinci katman ışığı yakalayan pikselleri tutar.

İkinci katman işleme için yongasetine ve nihayetinde telefonun RAM’ine gönderilecek bir dijital bilgiye dönüştürür.

Samsung, sensörden gelen veriyi çabucak okuyup depolayabilen üçüncü katmana ise bu kez 512MB DRAM ekledi. (yongasetinden çok daha hızlı)

Bu hareket güzel bir 32x yavaşlama için 960 fps’de video yakalamayı mümkün kılabilir. Sensör ayrıca hareket algılama özelliğine sahiptir. Böylece yavaş çekim işlemini mümkün olduğunca çabuk başlatabilir.

Bu sensör kesinlikle daha iyi fotoğraflar da çekiyor. Piksel katmanından saniyenin 1/120’sinde DRAM katmanına tüm verileri taşıyabilir. Bu da jello etkisi yaşatır.

Bu hızda ve düşük ışıkta 3D Gürültü Azaltma veya gün ışığında daha iyi HDR için kullanılmak üzere kaliteli çekimler yapabilirsiniz.

Samsung‘un yeni ISOCELL sensörü dahili DRAM’a sahip ve 960fps video çekiyor. ISOCELL Fast 2L3, dual piksel otofokus olarak adlandırılan 1.4μm pikselli 12MP sensördür. Sensör şu anda seri üretime geçmiş durumdadır.

Geçmişte Samsung, kendisinin ve Sony sensörlerinin bir karışımını kullandı. Ancak bu kez tamamen kendi kamera donanımına sahip.