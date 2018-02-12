Samsung S9 Yeni Kablosuz Şarj Cihazıyla Geliyor: İşte Özellikleri!

Samsung‘un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S9‘u duyurmak üzere ve yeni bir hızlı kablosuz şarj cihazının da bu telefon ile birlikte gelmesi bekleniyor. Sızdırılmış bir kullanıcı kılavuzuna göre yeni kablosuz şarj cihazının iki şarj bobini olacak ve 9V/1.67A, 9V/2A veya 12V/2.1A’e kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Bu yeni şarj cihazı ayakta duran bir ped’e benziyor. Arka tarafında güç girişi için bir USB Type-C ve soğutma sisteminin tüm Qi şarjından boşaltılması için bir fanı bulunuyor. Daha iyi erişim için çeşitli modlara sahip bir gösterge ışığı da bulunmaktadır. Kırmızı şarj ediliyor anlamına gelir, yeşil hazır anlamına gelir, yanıp sönen ışık hata anlamına gelir.

Yeni şarj cihazı ile birlikte yeni Galaxy S9 kapaklar ve kasalar da sızdırıldı. Bir kez daha Galaxy S9 Plus‘ın arkasındaki çift kamera kurulumunu teyit ettik. Koruyucu aksesuarlar arasında Hyperknit ve Alcantara kılıfları ve MIL-STD-810G uyumluluğu bulunan koruyucu bir kasa da bulunuyor.

Tüm bu çizimler ve görsellerin yalnızca dedikodu ve duyumlardan ibaret olduğunu lütfen unutmayın. Gerçekler çok yakında çıkacak Samsung S9 ile birlikte ortaya çıkacaktır. Haberlerden anında haberdar olmak için site bildirimlerini açık tutunuz yada sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.