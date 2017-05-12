Samsung SM-W2017 Yakında Diğer Ülkelerde Satışa Çıkacak

Geçen yıl kasım ayında resmi olarak tanıtılan ve şu anda sadece Çin’de satışa sunulan Samsung SM-W2017, yakında teknoloji devinin Güney Kore‘de, kendi ülkesinde piyasaya çıkacak. Bu bilgiler ülke dışındaki yakın tarihli bir raporun izniyle geliyor.

Söz konusu raporda yerel bir telekomünikasyon taşıyıcısı yetkilisi belirtildi. Ancak, tam olarak ne zaman başlayacağına dair hiçbir bilgi mevcut değil. Resmi makam, belirli bir tarih veya zaman çizelgesini onaylamayı reddetti.

Yenilemek için, telefon Snapdragon 820 SoC tarafından destekleniyor ve 4.2 inç 1080p Super AMOLED dokunmatik ekran kullanıyor. Dahili bellek 64GB iken RAM 4GB‘tır. Yakışıklı 4K video kayıt desteği ile 12 MP f / 1.9 ana kamera ve 5MP ön kamerası bulunuyor.

127.8 x 61.4 x 15.8 mm ölçülerinde ve 208 gr ağırlığa sahip cihaz, Android 6.0.1 Marshmallow‘ı çalıştırıyor. Uzun kullanımlar için 2,300 mAh bir pil var. Kapaklı telefon aynı zamanda bir parmak izi tarayıcı, Always On Display ve hızlı kablosuz şarj desteği sunuyor.