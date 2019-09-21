Samsung SM-W2020 Geliyor – İşte Özellikleri!

Samsung'un yeni nesil çift ekranlı telefonu Samsung SM-W2020, beklenenden çok daha kısa süre önce tanıtılabilir....

Görünüşe göre Samsung, daha gelişmiş bir Fold serisine sahip olmasına rağmen, W serisi flip telefonlarını piyasaya sürmeye devam edecek. 2018’de bir flip telefon piyasaya sürdü. Bu telefonun akabininde herhangi bir telefon seriye eklenmedi. Yeni raporlar Kasım ayında W serisi bir telefonun olacağını gösteriyor.

Samsung’un çift ekranlı yeni telefonu olması beklenen SM-W2020 hakkında bazı bilgiler gün yüzüne şimdiden çıkmaya başladı. Birkaç gün önce SM-W2020’nin temel sürümünün 512GB dahili depolama özelliğine sahip olabileceği bildirildi. Şimdi ise telefonun beklenenden daha kısa süre önce tanıtılma ihtimali gün yüzüne çıktı.

SM-W2020 model numarasına sahip Samsung yapımı bir akıllı telefon, Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı. Beklenildiği gibi, Wi-Fi Alliance’da yer alan listeden başka telefonu hakkında henüz bilgi yok.

Samsung W2020’nin Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacağını ve aynı zamanda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac çift bant desteğini de alarak desteklediğini biliyoruz.

Geçen yılki W2019 amiral gemisi flip telefon ve elbette önceki modellerin hepsi Çin pazarı ile sınırlıdır.

Bu yılki yeni telefon için de durumun değişmesi muhtemel değildir. Geçen yılki W2019, geleneksel 16: 9 en boy oranına, 4,2inç genişliğine ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip iki Super AMOLED ekranıyla piyasaya sürüldü.