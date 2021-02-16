Samsung Tablet Satışlarında Yine Birinci Oldu!

Güney Kore’li dev Samsung, ürettiği akıllı cihazlar ile dünyanın en çok satış geçekleştirebilen şirketlerinden bir tanesi konumunda. Şirket akıllı telefonlarının yanı sıra bir de tablet modelleriyle dikkatleri çekiyor.

Ürettiği tablet modelleriyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde en çok satış geçekleştirebilen şirketler arasında ilk sırayı aldı. IDC tarafından yayımlanan rapora göre Samsung, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde en çok tablet satışı yapan ilk şirket konumunda yer aldı.

Samsung %28.1 ile birinci sıradayken onu %24.6 ile Apple takip ediyor. Ayrıca Kore’li şirket dördüncü çeyrekte 4 milyondan fazla tablet satarak yıllık %26.4 büyüme gösterdi. Bu rakam ile birlikte şirketin 2019 yılında 3.2 milyon tablet satışına göre oldukça fazla artış sağladığını görüyoruz.

Apple %24.6 ile 3.5 milyon tablet satışı gerçekleştirerek yıllık %17.1 büyüme göstermeyi başardı. Lenovo %18.3, Huawei %7.7 ve Microsoft %3.2 ile birlikte listede ki diğer şirketler arasında yerini aldı.

Uzman analistler Samsung‘un böyle fazla büyüme göstermesinin sebebi olarak, bu bölgelerde ki okullarda dijital projelere verdiği destekten olduğunu düşünüyorlar. Bilindiği üzere virüs salgını sebebiyle eğitim sektörü uzaktan yapılmaya başladı. Bu nedenle tabletlere yönelen kullanıcıların talepleri üzerine Samsung bu durumdan iyi faydalanmış gözüküyor.