Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Tablet Satışlarında Yine Birinci Oldu!

Samsung Tablet Satışlarında Yine Birinci Oldu!

Samsung, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da en çok tablet satışını gerçekleştiren şirket oldu.

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung Galaxy M62 Tablet

Güney Kore’li dev Samsung, ürettiği akıllı cihazlar ile dünyanın en çok satış geçekleştirebilen şirketlerinden bir tanesi konumunda. Şirket akıllı telefonlarının yanı sıra bir de tablet modelleriyle dikkatleri çekiyor.

Ürettiği tablet modelleriyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde en çok satış geçekleştirebilen şirketler arasında ilk sırayı aldı. IDC tarafından yayımlanan rapora göre Samsung, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde en çok tablet satışı yapan ilk şirket konumunda yer aldı.

Samsung %28.1 ile birinci sıradayken onu %24.6 ile Apple takip ediyor. Ayrıca Kore’li şirket dördüncü çeyrekte 4 milyondan fazla tablet satarak yıllık %26.4 büyüme gösterdi. Bu rakam ile birlikte şirketin 2019 yılında 3.2 milyon tablet satışına göre oldukça fazla artış sağladığını görüyoruz.

Apple %24.6 ile 3.5 milyon tablet satışı gerçekleştirerek yıllık %17.1 büyüme göstermeyi başardı. Lenovo %18.3, Huawei %7.7 ve Microsoft %3.2 ile birlikte listede ki diğer şirketler arasında yerini aldı.

Uzman analistler Samsung‘un böyle fazla büyüme göstermesinin sebebi olarak, bu bölgelerde ki okullarda dijital projelere verdiği destekten olduğunu düşünüyorlar. Bilindiği üzere virüs salgını sebebiyle eğitim sektörü uzaktan yapılmaya başladı. Bu nedenle tabletlere yönelen kullanıcıların talepleri üzerine Samsung bu durumdan iyi faydalanmış gözüküyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Google Stadia 100 Yeni Oyun İle Geliyor!

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ile 2019 yılında tanışmıştık. Bu oyuncuların, yeterli donanım özelliklerine sahip olmayan bilgisayarlarına rağmen oyun oynamalarına olanak sağlayan bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Şubat Güncellemesini Almaya Başladı!

Samsung, akıllı telefonlarını sunmanın yanı sıra onlara güncelleme göndermeyi de ihmal etmiyor. Şirket şimdi de bir önceki nesil Galaxy Note 10 serisi için yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo Yeni Bir Kamera Tasarım Patenti Satın Aldı!

Oppo, akıllı telefon pazarında payını arttırmak için yeni modeller sunuyor ve bu yeni modellere yeni özellikler ekleyerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu nedenle şirket bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Redmi Note 10 Mart Ayında Sunulacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki payını arttırmak için hız kesmeden yeni modeller sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin Redmi Note...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Fold Android 11 Tabanlı One UI 3.0 Güncellemesi Alıyor!

Galaxy Fold'un Android 11 ekosistemine dahil olacağı geçtiğimiz yıldan beri konuşuluyordu. Bugün ortaya bununla ilgili yeni bir haber çıktı. SM-F900U1 model numaralı cihaz ABD'de...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014