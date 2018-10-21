Bu haftanın başlarında Samsung‘un yeni bir girişime girdiği ortaya çıktı. Tam ekran parmak izi okuyucu özelliğine ilişkin bir patent başvurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. Bu özelliğin gelecek yıl satışa sunulması beklenilen Galaxy S10‘da yerini alabileceğini öne sürdüğü ortaya çıktı. Bununla birlikte aynı günde yayınlanan ayrı bir patentte, Samsung’un bu teknolojinin geleceğine zaten çoktandır kabul ettiklerini açıklamıştır.

Önceki patent ekranın sadece bir bölümünün parmak izi tarayıcısı olarak kullanılabildiği mevcut olana benzer bir uygulamayı tasvir ediyordu. Ancak en sonuncusu, bundan farklı olarak düşük bir kullanımdan yararlanan gelişmiş bir tam ekran parmak izi tarayıcısını içermektedir. Aynı zamanda düşük bir enerji tüketimine sahip olacağı öne sürülmüştür.

Bu özellik bir dokunma algılandığında ve parlaklığı sağlamak için üç kez parmağınızı taradığında ekran parlaklığını artırma görevini üstlenecektir. Böylece yeni tam ekran parmak okuyucu mevcut teknikten daha doğru, kullanımı daha kolay ve daha hızlı olacaktır. Dahası çok yönlülüğü bu özelliğin katlanabilir cihazlara da dahil edilebileceği anlamına gelir.

Tasarım açısından patent iki ana formatı tasvir etmektedir. İlki, Samsung’un cihazlarına benzeyen daha kalın çerçevelere sahip ve çok daha geleneksel bir akıllı telefonu andırmaktadır. İkincisi ise oldukça şaşırtıcı bir şekilde, Essential Phone ve Huawei‘nin Mate 20 ile çok yakından eşleşen çentikli bir aygıtı göstermektedir.

Çentikleri Samsung akıllı telefonlarına ekleyecekleri bir olasılık olsa da, şirketin geçtiğimiz yıl bunu engelleme çabaları tamamiyle olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun yerine, Samsung çerçevelerin tamamen çıkarılmasına izin verecek diğer teknolojilere bakmaktadır. Yani çentikleri daha küçük hale getirip ekranı büyütmek.