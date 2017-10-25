Samsung Tasarım Patenti Konusunda Apple ile Yine Karşı Karşıya

Apple ve Samsung, 2011 yılından bu yana cihazlarının görünüm ve hissetikleri ile ilgili yasal bir savaşa başladı. İlk karar Apple’ın lehine olmuştu ve mahkeme Apple’a bir milyar doların üstünde ödemesi için Samsung’u mahkum etmişti, ancak yıllar geçtikçe Samsung geri ödemelerle bu tutarı 400 milyon dolara çekmeyi başardı. Şimdi, işler yoluna girmiş gibi gözüktüğünde Kore şirketi, bugüne kadar verilen karardan kaynaklanan zararları tartışmak için bir şans daha elde etti.

FOSS Patentlerine göre, davada tartışmalar yapmak için taraflara yeni bir test sunulacak ve kazanan faktörler şimdi tasarımdan daha önce olduğundan daha ince detaylara dayanıyor. Bunlar şu şekilde:

“Çizim ve yazılı açıklama da dahil olmak üzere davacının patentinde talep edilen tasarımın kapsamı”;

“Tasarımdaki ürünün bir bütün olarak göreli olarak ön plana çıkması”;

“Tasarım, kavramsal olarak ürünün bir bütün olarak farklı olduğundan”; ve

“Tasarımın, bir kullanıcı veya satıcı fiziksel olarak ürünü bir bütün olarak ayıran bir bileşene ait olup olmadığı” ve “tasarımın patentli tasarım ile ürünün geri kalan kısmı arasında fiziksel bir ilişki olup olmadığı” da dahil olmak üzere “patentli tasarım ile ürünün geri kalanı arasındaki fiziksel ilişki” ürünün geri kalanından ayrı olarak imal edilen bir parçaya dönüştürülmüşse veya bileşen ayrı olarak satılabiliyorsa. “

Samsung ve Apple, Yargıç Lucy Koh tarafından belirlenen son başvuru gününe kadar bir dava sürecine karar verecek. FOSS Patentler, Apple’ın Qualcomm’a karşı geçenlerde bir milyar dolarlık daha fazla dava açtığı ve ayrıca Samsung ile olan ortaklığı nedeniyle davanın yargılama aşamasından önce anlaşmazlığa mahkum olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu belirtiyor.

Gelecekte tasarım patenti davaları için önemli bir nokta olduğundan dolayı, bu yeniden yargılamada bazı şeylerin nasıl gerçekleştiğini görmek ilginç olacak.