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Samsung, Teksas’ta 17 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!

Samsung, çip ve diğer teknolojik cihazlarının üretimini arttırmak için ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir fabrika kurmayı hedefliyor. Şirketin bu yeni yatırımıyla binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Şirket

Kore’li dev Samsung, artan teknolojik cihaz talebi ve çip üretimini arttırmak için yeni bir yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin daha önceden de sızdırılan bu yatırım planına bugün yeni bilgiler dahil olmaya başladı. 17 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilen bu yeni yatırım ile birlikte şirketin üretim kapasitesinin oldukça fazla artması bekleniyor.

Ayrıca 2.000‘den fazla insana istihdam sağlayacak olan bu fabrika, yonga üretimini de dört katına çıkaracak. Şuan için şirket ABD ile bürokrasi pazarlığına devam ediyor. Bunun dışında bazı kaynaklar Samsung‘un Teksas dışında da bazı yerlere baktığı söyleniyor. Ancak firma tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Samsung, yeni fabrikasıyla birlikte Austin bölgesinde 1.800 yüksek maaşlı personal istihdamı sağlayacak. Yatırımın 10 milyar doları üretim ekipmanı ve bakım maliyetlerine harcanırken, 5.1 milyar doları ise mülk bakımı ve iyileştirmeleri için tahsis edilecek. Bu yatırım ile şirket dört kat daha fazla üretim sağlayacak ve daha fazla talebe cevap verebilecek.

Şirket, fabrikada çalışanların genel olarak yıllık 150.000 dolar ve altına doğru giden bir maaş aralığının olacağını açıkladı. Fabrikanın, Teksas Valisi’nden alınacak izin ile 2021 yılının ikinci çeyreğinde yapılma başlaması planlıyor. Bu sayede Project Silicon Silver‘ın genişletilmesii de sağlanacak.

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Teknoloji Haberleri

Samsung, Teksas’ta 17 Milyar Dolar Yatırım Yapacak!

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