Samsung Telefonda TouchWiz Kaldırmak, TouchWiz Nasıl Kaldırılır? (Resimli Anlatım)

TouchWiz‘den nefret mi ediyorsunuz? Her gün ona bakmana gerek yok. TouchWiz‘i bir Samsung telefonundan nasıl kaldıracağınıza ilişkin bazı yararlı ipuçlarını sunuyoruz.

TouchWiz: Son yıllarda çok daha iyi bir yapıya bürünse de, UI arayüzünü sevmeyenler nefretlerine devam edecek. Size bu arayüze bir şans vermenizi tavsiye ederiz, fakat yinede aşağıda anlattıklarımızı dikkate alabilir ve TouchWiz’i kaldırmak isteyebilirsiniz.

Bu yazıda TouchWiz’i kaldırmanın bir yolunu anlatacağız. Her gün TouchWiz’e bakmanız gerekmez ve hiç kimse sizi herhangi bir Samsung uygulamasını kullanmaya zorlamaz. Her ne kadar Samsung TouchWiz arayüzünü kullanmanızı istese de.

Bu nedenle, çözüm basit: özel bir arayüz yükleyin. TouchWiz’den daha az sevmediğiniz birini bulmak kolay olabilir.

İşi temizlemek ve daha saf bir Android deneyimi elde etmek istiyorsanız, Google Now Launcher‘ı başlamak için iyi bir yer olabilir. Nova Launcher‘ı da seviyoruz, onu da deneyebilirsiniz.

Samsung Telefona Özel Arayüz Yükleyin

• Google Play Store‘u açın ve Google Now Launcher‘ı, Nova Launcher’ı veya başka bir ücretsiz başlatıcı uygulamasını arayın.

• Yükle‘ye dokunun, izinler hakkındaki açılır pencereyi kabul edin ve yükleme tamamlandığında Aç’a basın

• Bir Home uygulaması seçmeniz istenir; bu nedenle, yeni yüklediğiniz arasyüzü seçin.

TouchWiz, Samsung telefonunuzda artık görünmeyecek

Tabii ki, sizi rahatsız eden arabirim değil, önceden kurulu uygulamalar ve şifreleme yazılımı olmayabilir. Bunlardan kurtulmanın ya da deneyiminiz üzerindeki etkilerini en aza indirmenin en iyi yolu, telefonunuzu sıfırlamaktır (öncelikle tüm önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın) ve kurulum işlemini tamamladığınızda herhangi bir Samsung hizmetini etkinleştirmemeye özen gösterin.

Telefonunuzu, Ayarlar, Genel Yönetim, Sıfırla, Fabrika verilerine sıfırlama bölümüne giderek sıfırlayabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş uygulamaları kaldıramazsanız da önbelleklerini temizleyebilir ve bunları Ayarlar, Uygulamalar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.

TouchWiz‘den kesinlikle ve kesinlikle kurtulmaya kararlıysan, Android’i geliştirme hakkındaki tavsiyemize bakın. Android ile ilgili daha fazla talepleriniz için aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.