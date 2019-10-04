Samsung Telefonlarına Reklam Entegre Edecek!

Kısa bir süre önce Xiaomi, MIUI arayüzüne reklam entegre etmişti. Bundan dolayıda kullanıcılarından büyük eleştiriler aldı. Şirket ilerleyen zamanlarda buna sınırlamalar getirse de reklam büyük bir sorun haline geldi. Şimdi ise Samsung bu yolu izleyecek gibi duruyor.

Şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, Xiaomi’nin yolundan gidiyor. 1 Ekim 2019’da EUIPO’ya (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) sunulan bir ticari marka başvurusuna göre, Samsung, akıllı telefonlar ve tabletler için geçerli olacak bir başvuruda bulundu.

Patent, reklamcılık hizmetleri için geçerli olan Samsung Mobile Ads ticari markası isminde geliyor. İsminde de anlaşılacağı gibi, Samsung’un mobil reklamcılıkta şansını denemek istediği açık.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, reklamcılıkta yeni değil. Şirketin şu anda akıllı TV’leri için Samsung Ads programı var. Bu Akıllı TV reklamlarını devre dışı bırakma seçeneği olsa da, TV’nin ‘şartlar ve koşullar’ menüsünde gizlice duruyor.

Kısacası, Samsung bu seçeneği bulmanın ve devre dışı bırakmanın kolay olmayacağını garanti etti. Samsung bu stratejiyi mobil reklamları için de yeniden oluşturmaya çalışırsa can sıkıcı olur.

Çin devlerinin sürekli artan rekabeti nedeniyle Samsung’un stratejisi son birkaç ay içinde değişti. Şirket, Asya ve Avrupa’da en az bir orta menzilli cihaz üretiyor. Yeni tanıtılan Galaxy M30s‘in bile Avrupa’da çok yakında mağazalardaki yerini alması bekleniyor. Piyasadaki o kadar çok cihazla, Samsung, cihazlarında mobil reklam fikrini düşünüyor olabilir.