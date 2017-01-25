Samsung, Tizen 3.0 ile Çalışan Bir Telefon Üretecek

Tizen, Samsung‘un sarf malzemeleri, televizyonlar ve Z serisi akıllı telefonlar için kullandığı işletim sistemi. Ancak geçen Temmuz Z3 Corporate Edition‘den beri yeni bir cihaz görmedik. Yine de, raporlara yeni bir cep telefonu geliyor ve işletim sistemi Tizen 3.0 olacak.

Telefon dahili olarak ‘Gurur’ isminden geçiyor ve SM-Z250F model numarasına sahip. Hindistan’da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde piyasaya çıkacak. Avrupa ve Gelişmiş ülkelerde piyasaya çıkacak mı henüz bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi gelirse sizleri bilgilendireceğiz.

Özellikler de henüz bilinmiyor, ancak bazı raporlar telefonun Galaxy S8 ile piyasaya çıkması gereken Samsung’un en yeni sanal asistanı Bixby’i göstereceğini söylüyor.

Ayrıca yeni işletim sisteminin hangi güncellemeleri 2.3.2 sürümüne kıyasla getirdiğini de ilerleyen günlerde duymayı umuyoruz.