Samsung, Tizen Telefonlarının Küresel Olarak Satışa Sunulacağını Söyledi

Samsung, Tizen OS destekli telefonları global olarak kullanıma sunma planlarının olduğunu söylüyor. Güney Koreli şirket, San Francisco’da devam eden Tizen Geliştirici Konferansı 2017‘de duyuru yaptı.

Tizen telefonları “sonunda tüm dünyadaki ülkelerde satışa sunulacak” dedi.

Şu anda, Tizen telefonları sadece Hindistan, bazı diğer Güney Doğu Asya ülkeleri ve Afrika gibi bir avuç piyasada bulunuyor.

2015 yılında piyasaya sürülen Hindistan’da, dev şirketin ürettiği OS gerçekten iyi performans gösteriyor. Samsung, Tizen tarafından desteklenen telefon satışlarının 2016 yılında % 30 arttığını açıkladı. Bu sayı bugüne kadar % 100’e çıktı.

Şirket ayrıca, 2017 yılı sonunda Tizen uygulamalarının sayısının geçen yıla göre on kat artacağına söz verdi.