Samsung, Üç Yeni İşlemciyle Geliyor – İşte Detaylar!

Samsung, kendi işlemcilerini de yapan ender akıllı telefon üreticilerinden biri ve Güney Koreli şirket, rakiplerinin yüksek kaliteli ürünleriyle rekabet etmelerini sağlamak için işlemcilerini daha da geliştirmeye odaklanıyor.

Bu yıl, şirketin orta sınıf 800 serisi, bir üst düzey 1200 serisi ve bir amiral gemisi 2200 serisi içeren üç yeni Exynos işlemciyi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlardan ikisi, 1200 serisi ve 2200 serisi işlemcilerin AMD’nin RDNA mimarisine dayalı grafik işlemciye sahip olması bekleniyor.

Samsung’un, Exynos 2200 işlemcisinin biri Android akıllı telefonlar ve diğeri dizüstü bilgisayarlar için olmak üzere iki farklı versiyonu üzerinde çalıştığı da bildiriliyor. Her ikisinin de benzer mimariyi paylaşması ancak farklı form faktörleri için ayarlanmış olması bekleniyor.

Samsung, özel bir GPU geliştirmek için AMD ile çalışıyor ve şirket bu yılın Haziran ayında grafik işlemcisini tanıtacak. Bu yeni GPU’ya sahip işlemcilerinin daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülmesi ve bunlardan güç alan cihazların önümüzdeki yıl resmiyet kazanması bekleniyor.