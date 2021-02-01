Samsung’un Chromebook Satışları 4 Kat Artış Gösterdi!

Teknoloji devi Samsung, sadece akıllı telefon pazarında değil aynı zamanda diğer birçok teknoloji pazarında da iyi işler başarmaya devam ediyor. Şirket 2020 yılında yaygınlaşan virüs salgını yüzünden evlerine kapanıp çalışan insanlar için Chromebook modelleri üretmeye başlamıştı.

Virüsünde etkisiyle birlikte firma Chromebook modellerinde dört kat fazla satış rakamlarına ulaştı. Samsung‘un da 1.9 milyon ile olduğu listede HP 9,4 milyon ile ilk sırada, Lenovo 6,8 milyon, Dell 4,6 milyon ve Acer 4,3 milyon satış rakamlarıyla listede yer aldılar.

Samsung, geçen yıl Galaxy Chromebook‘u piyasaya sürmüştü. Cihaz 4K AMOLED ekran ve Chrome OS desteği sunuyordu. Bunun dışında firma geçtiğimiz ay iki yeni Chromebook 4 ve Chromebook 4 Plus modellerini de piyasaya sürmüştü.

Ayrıca birkaç hafta önce de dünyanın ilk QLED ekranlı Chromebook‘u olan Galaxy Chromebook 2‘yi resmi olarak tanıttı. Daha uzun bir pil ömrüne sahip olan bu yeni model cihaz ile birlikte şirket satışlarını daha fazla katlamak istiyor.