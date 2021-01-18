Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung'un Varisine 2,5 Yıl Hapis Cezası Verildi!

Samsung’un Varisine 2,5 Yıl Hapis Cezası Verildi!

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın Ekim ayında başkanı Lee Kun-hee‘nin ölümü üzerine yeni bir başkan seçmeye hazırlanıyordu. Başkanlık için Lee Kun-hee‘nin en büyük oğlu olan Lee Jae-yong‘un geçmesi bekleniyordu. Ancak Lee Jae-yong, Cheil Industries ve Samsung C&T birleştirmek için eski Güney Kore Başbakanı Park Geun-hye‘nin ortağına rüşvet verdiği gerekçesiyle yasal suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

2018 yılında da aynı davadan yargılanan Lee Jae-yong, 1 yıl hapis yatmıştı. 1 Yıl sonra tekrar görevine dönen Lee Jae-yong, yüksek mahkeme tarafından ikinci kez yargılanmaya başladı ve bu sefer daha uzun bir hapis cezası verildi.

Aslında 2020 yılının Aralık ayındaki davada Lee Jae-yong için 9 yıl hapis cezası istenmişti. Ancak Lee Jae-yong, özür dileyerek ve Samsung‘un Güney Kore için hizmet edeceğine dair söz verdi. Böylelikle hakim cezada indirim yaptı.

Lee Jae-yong aldığı bu hapis cezasından dolayı şirketin başına geçmesi oldukça zor bir duruma geldi. Aynı zamanda bu durum şirketin verimli bir şekilde çalışmasını ve Apple gibi büyük markalarla rekabet etmesini fazlasıyla zorlaştırmaya başlayacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Oppo Reno 5 Pro 5G Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo yeni model akıllı telefonlarıyla birlikte pazardaki payını arttırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin yeni akıllı telefonu Oppo Reno 5 Pro 5G'nin birçok sızıntısı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei MateBook Pro X 2021, Ön Siparişlere Hazır!

Huawei, kısa süre önce Huawei MateBook 13, MateBook 14 ve MateBook X Pro 2021 olmak üzere üç yeni MateBook serisi dizüstü bilgisayar duyurdu. Adından...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G30 Geliyor – İşte O Detaylar!

Aralık ayında, Motorola'nın Capria ve Capri Plus kod adlı iki akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. XT-2127 model numarasının Capri'ye ait olduğu, XT-2129 model...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Fold Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi Alıyor!

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Samsung, yeni Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayımlamaya başlamıştı. Galaxy Z Fold 2'nin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

MediaTek 1100 İşlemci Geliyor – Özellikleri Sızdırıldı!

MediaTek, akıllı telefon pazarında hızla büyüyor ve bunun arkasındaki nedenlerden biri, şirketin yeni piyasaya sürdüğü Dimensity serisi diyebiliriz. Şirket bu seri adı altında birçok...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014