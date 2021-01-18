Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın Ekim ayında başkanı Lee Kun-hee‘nin ölümü üzerine yeni bir başkan seçmeye hazırlanıyordu. Başkanlık için Lee Kun-hee‘nin en büyük oğlu olan Lee Jae-yong‘un geçmesi bekleniyordu. Ancak Lee Jae-yong, Cheil Industries ve Samsung C&T birleştirmek için eski Güney Kore Başbakanı Park Geun-hye‘nin ortağına rüşvet verdiği gerekçesiyle yasal suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

2018 yılında da aynı davadan yargılanan Lee Jae-yong, 1 yıl hapis yatmıştı. 1 Yıl sonra tekrar görevine dönen Lee Jae-yong, yüksek mahkeme tarafından ikinci kez yargılanmaya başladı ve bu sefer daha uzun bir hapis cezası verildi.

Aslında 2020 yılının Aralık ayındaki davada Lee Jae-yong için 9 yıl hapis cezası istenmişti. Ancak Lee Jae-yong, özür dileyerek ve Samsung‘un Güney Kore için hizmet edeceğine dair söz verdi. Böylelikle hakim cezada indirim yaptı.

Lee Jae-yong aldığı bu hapis cezasından dolayı şirketin başına geçmesi oldukça zor bir duruma geldi. Aynı zamanda bu durum şirketin verimli bir şekilde çalışmasını ve Apple gibi büyük markalarla rekabet etmesini fazlasıyla zorlaştırmaya başlayacak.