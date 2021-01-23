Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarının dışında birçok pazarda oldukça güçlü bir konumda yerini koruyor. Mobil alanın içerisinde bir de tablet pazarında yer alan şirket, geçtiğimiz günlerde yeni bir Galaxy Tab S7 Lite üzerinde çalışıyordu.

Şimdi de bununla yetinmeyerek yeni bir Galaxy Tab A 8.4 2021 modelinin üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu modelin daha düşük özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Önceki nesil 2020 model Galaxy Tab A 8.4‘ün devamı olması beklenen cihazın, Mart 2021‘de sunulacağı iddia ediliyor.







Yeni Galaxy Tab A 8.4 2021‘in resmi tanıtımından önce CAD tabanlı bazı görselleri ortaya çıktı. İnce çerçeveler, yuvarlatılmış köşeler dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor. Cihazın arkasında tek bir kamera merceği yer alırkan ön tarafında ise fiziksel bir tuş takımı bulunmuyor.

Parmak izi okuyucusuna dair bir bilgi bulunmayan cihazın 201.9 x 125.2 x 7 mm boyutlarında olduğu söyleniyor. Bu boyutlar 2020 modeliyle hemen hemen aynı durumda. Ayrıca tabletin 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C şarj bağlantı noktası kesin bir şekilde korunuyor.