Yapay zeka, 2018’deki en sıcak trend olmayı başardı. Birçok üretici gelişmiş yapay zeka destekli telefonlarını piyasaya sürmek için yoğun uğraşlar yaptı. Ancak 2019 yılı ise trend olarak 5G destekli telefonların yılı olacak. Tüm büyük üreticiler tam gaz gigabit hızını telefonlarına entegre etmek için yoğun çaba gösteriyor. Hatta bu grubun içerisine Şubat ayı sonunda Mi Mix 3 5G sürümünü piyasaya sürmeyi planlayan Xiaomi dahil.

Ancak 2019’un ilk çeyreğinde düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğinde daha fazla telefon üreticisi rol alacak. Güney Kore’den gelen endüstri kaynaklarına göre, Samsung ve LG‘nin 5G özellikli telefonlarını tanıtacaklar. Her iki şirket de diğer beklenen akıllı telefonlarla birlikte konferans sırasında kendi telefonlarının tanıtımlarını yapacak.

Samsung, Galaxy serisi amiral gemisi telefonlarının yıl dönümü için hazırlanıyor. Hatta Galaxy S10 serisi en az üç sürüme sahip olacak. Yeni seri arkada dört kamera ve ekranın önündeki iki kamera olan daha güçlü sürümlere ulaşacak. Son yayınlanan haberlere göre, Samsung 5G telefonunun seriden ayrı olacağı ve muhtemelen sadece tek bir ürün portföyünde yer alacağı ifade edilmiştir.

LG ise ne yeni bir seri başlatıyor ne de tamamen yeni bir telefon sunuyor. Muhtemelen 5G destekli cihaz, LG G7 Plus ThinQ 5G veya benzeri olacak. Ancak diğer tahminlere göre LGC’de geçen yıl gerçekleşen LG V30S ThinQ güncellemesine benzer güncellenmiş bir LG G7 ThinQ olacak.