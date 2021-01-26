Samsung ve Tesla, Yeni Bir Çip İçin İş Birliği Yapıyor!

Samsung, işlemci pazarında lider olmaya çalışıyor ve yavaş yavaş da bu yönde ilerlemeye çalışıyor. Huawei piyasadan bir süreliğine çekildiği için, Samsung bir iz bırakma çabasında gibi görünüyor.

Kore’den gelen bir rapora göre, Samsung ve Tesla, otonom sürüş için 5nm üretim sürecini kullanarak iş birliği yapıyor. Şirketler, COVID-19 salgını nedeniyle elektrikli araçlara olan ilgiyi, fırsata çevirmeye çabalıyor.

İşlemcinin, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) aşamasında olduğu ve Tesla’nın otonom araçlarına monte edileceği bildiriliyor. Söylendiği gibi, sadece birkaç şirketin yapabileceği bir 5nm Extreme Ultraviolet (EUV) işlemi kullanılarak yapılıyor.

Samsung, donanım 3.0 bilgisayarı için şirketin mevcut sürücüsüz işlemcileri üreten Tesla’nın bir ortağı olarak kendini gösteriyor. Ancak şu anda kullanılmakta olan işlemci, daha eski 14nm teknolojisi kullanılarak üretildiğinden daha yavaş çalışıyor.

Güney Koreli dev, kısa süre önce organizasyon yapısını yeniden düzenledi ve otonom sürüş teknolojisine odaklanan Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemine (ADAS) bir miktar insan gücü yerleştirdi. Samsung ve Tesla’nın bu yeni gelişimi işe yararsa, o zaman Samsung, geçen yıl 7nm’lik bir işlemciyle bu sektöre giren TSMC’ye büyük bir tehdit oluşturabilir.