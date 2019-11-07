Samsung W20 5G Çıkış Tarihi Açıklandı!

Samsung’un W Serisi telefonları, çift ekranları ve kapaklı tasarımıyla her zaman özel bir seri olarak süre gelmiştir. Bu yılki model farklı bir adlandırma programına girecek. Samsung W2021 olarak piyasaya sürülmek yerine, telefon Samsung W20 5G olarak piyasaya sürülecek.

Bugün Samsung W20 5G’nin paylaşılan bir posteri, telefonun hem çıkış tarihini hem de tanıdık denilebilecek bir tasarımı ortaya çıkardı. Samsung W20, 19 Kasım’da Çin’in Wuhan kentinde tanıtılacak. Fakat posterin ortaya koyduğu tek şey bu değil.

Poster ayrıca cihazın neye benzediğini gösteriyor. Zaten ilk bakışta telefonun doğrudan Samsung Galaxy Fold ile çarpıcı bir benzerliği anlayabilirsiniz. Telefona kısaca Snapdragon 855 Plus işlemci ve 5G modem ile yükseltilmiş bir Galaxy Fold cihazı demek yanlış olmaz.

Galaxy Fold yarın Çin’de piyasaya sürülecek, ancak bu 4G versiyonudur. Bu yüzden Galaxy Fold 5G olarak 5G sürümünü piyasaya sürmek yerine, Çin’de Samsung W20 olarak yeni bir telefonu piyasaya sürebilir. Kulağa tuhaf geliyor ama olan bu.

İşlemci ve modem dışında, yaklaşmakta olan telefon ile 4G sürümü arasında başka farklılıklar olabilir. Tabi ki şimdilik biraz daha beklememiz gerekiyor.