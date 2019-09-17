Samsung W20 5G Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Akıllı telefonların bir bir tanıtıldığı şu günlerde, farklı seri telefonlar görmeyi özledik. Yeni akıllı telefon modellerine rakip olarak gelmesi beklenen Samsung W20 5G ise bu özlemi dindirecek gibi duruyor. Samsung’un cep telefonları döneminde ünlenen kapaklı telefon serilerinin devamı olarak olan model için, yeni detaylarda ortaya çıkmış durumda.

Samsung W20 5G kapaklı ve tuş takımı olan bir akıllı telefon olacak. Aslında bu modelin ilk versiyonunu geçen sene görmüştük. Amiral gemisi bir kapaklı akıllı telefon modeli sunulmuştu. Telefonun özellikleri, standart akıllı telefon modellerini aratmıyordu. Yine Samsung W20 5G modeli de yeni seri olarak gelecek. Bir nevi devam modelinin sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Samsung W20 5G Neler Sunacak?

Telefonun tasarımı kısmında çok önemli bir değişiklik sunması beklenmiyor. Tasarım kısmında yine kapaklı telefon tasarımının benimsendiğini göreceğiz. Geçen sene tanıtımı yapılan modelde olduğu gibi yine arka kısımda çift arka kameranın kullanıldığı görülecek.

Kapağın arkasında yer alacak olan çift kamera, ön kısımda ise bir ekran ve ekran üzerinde tek kamera ile dikkat çekecek. Telefonun kapağını kapattığınız zaman da boyutlar geçen sene sunulan modelle hemen hemen aynı olacak. Yine oldukça geniş bir tuş takımına yer verileceğini de ekleyelim.

Bu noktada yeni seri akıllı telefonların fiziksel tuş takımının destekleyici olduğunu görmek mümkün olacak. Tasarım bir yana, Samsung W20 5G tam bir amiral gemisi telefon olacak.

Telefonun içerisinde Snapdragon 855 işlemcilerinin ya da Plus modeli olan Snapdragon 855+ modelinin kullanılması söz konusu olacak. 512 GB depolama alanına sahip olacak olan telefon, kamera kısmında da başarılı bir model olacak gibi duruyor.

Tabii ki şu an için telefonların kamera teknolojisinin nasıl olacağı konusunda detaylar paylaşılmadı. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekecek. Tanıtımın Kasım ayında yapılması bekleniyor ancak fiyat için bir tahmin olduğunu da ekleyelim. Beklentiler bu akıllı telefonun 1200 dolar civarında satış fiyatına sahip olacağı yönünde. Tabii ki kesin bilgiler için tanıtımın yapılmasını beklemek gerekecek.