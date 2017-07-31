Samsung W2018 Kapaklı Telefon Canlı Görüntüleri

Bugün, SM-G9298 kod adlı Samsung kapaklı telefonunun yeni sürümüne ilişkin bir basın açıklaması paylaşıldı. Geçen yılın W2017’sinin yeni versiyonu olarak geldiğinden, muhtemelen W2018 adını kullanacak olan cihazın canlı görüntüleri de var.

Gördüğünüz gibi, telefon hem dış hem de iç tarafta dokunmatik ekrana sahiptir. Arkada, soldaki LED flaşlı bir kamera var. Ve sensörün altında bir parmak izi tarayıcısı görüyoruz.

Dış ekran, Samsung’un Always-On Display özelliğini desteklerken iç ekran daha basit bir kullanıcı arabirimine sahiptir. İlginç bir özellik, önceden yüklenmiş olarak gelebilen Microsoft Office paketidir.

Samsung W2018 sadece öncekiler gibi Çin’e özel olacak. Önceki bilgilere göre, telefona bir Snapdragon 821AB yonga seti ile güç verilecek.

Her iki ekranın da Full HD çözünürlüklü diyagonal 4.2″ boyutu vardır. Ana fotoğraf makinesi 12 MP’dir, selfie lensi ise 5 MP’dir. Telefon Android 6.0 Marshmallow‘ı çalıştırıyor. Ayrıca kablosuz şarj ve Samsung Pay’ı destekleyecek.