Samsung W2018 kapaklı telefon özellikleri belli oldu

Kapaklı telefonlar hala Çin’de yaşıyor ve TENAA Samsung’un bir sonraki modelini piyasaya sürdüğünü açıkladı – Samsung W2018, şimdilik sadece SM-G9298 model numarasıyla biliniyor. İki taraf arasındaki farklar oldukça düşük.

W2018 kapaklı telefonun iki adet Super AMOLED ekranı bulunuyor – her biri 4.2″ 1080p. Snapdragon 821 AB yonga seti (S820’den itibaren), 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve işletim sistemi eski bir Android 6.0 Marshmallow olarak güncellenmeye başlandığı için, W2017 modelinin bir üst versiyonu olarak görünüyor.

Telefon oldukça kalın ve ağır, 15.9 mm ve 234 gr (daha önce olduğundan daha ağır, W2017 ise 208 gr). Bu ağırlığa rağmen, fazla pil göremiyorsunuz, sadece 2,300mAh (önceki gibi). Belki akıllı telefon çağında geçiş kapaklı telefonlar hayatta kalmamasının bir nedeni vardır.

Her neyse, TENAA’nın ortaya koyduğu şey bu ve 12MP ana kamera (1080p video) artı 5MP selfie kamera. Kameranın gerçekte 4K 2160p video kaydettiğine bahse girmeye hazırız (eski model bu şekildeydi).