Samsung W2019 kapaklı amiral gemisi telefonu geçtiğimiz günlerde Çin telekom yetkilisi TENAA web sitesinde yerini aldı. Kapaklı akıllı telefon Aralık 2017‘de ilk kez duyurulmuş ve W2018 modelinin yerini alacağı düşünülmüştür. Muhtemelen Güney Koreli şirket bir önceki model ile bu telefonu aynı tarihte piyasaya sürecektir.

Weibo sitesinde yer alan görseller bu modelinin ilk görselleri olmaktadır. Sızdırılan ilk görüntüler telefonun tasarımını tüm açılardan yansıtmaktadır.

Samsung W2019 cep telefonunun sızan görüntüleri, çift ekranla donatıldığını gösteriyor. Bunlardan biri cihazın dış kısmında bulunurken, diğeri kapak açıldıktan sonra görülebilir.

Samsung W2019 Görüntüleri Sızdırıldı 1 - 8

Kapaklı amiral gemisinde arka tarafında yatay çift kamera kurulumu bulunmaktadır. Samsung W2018 modeli arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahipti. Kapaklı amiral gemisi ise yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuyla donatılmış gibi görünüyor.

W2019 cep telefonunun genel görünümü önceki sürümüne göre çok farklı değildir. Bir kulaklık ve bir selfie kamerası iç ekranın üzerine yerleştirilmiştir. Cihazın diğer yarısında döngülü bir mekanizma ve sayısal tuş takımı bulunmaktadır.

W2019 modelinin TENAA listesi boyutlar, ekran ve batarya kapasitesinin boyutu gibi minimum detaylar içeriyor. Telefonun muhtemelen Samsung W2018 gibi Full HD çözünürlüğe sahip bir çift 4.2 inç ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. 3,000mAh bataryaya sahiptir. Boyutları 132,9×63,2×17,3 mm‘dir. W2018, Snapdragon 835 tarafından desteklendiğinden, W2019 telefonun Snapdragon 845 yonga seti ile gelmesi olasıdır.