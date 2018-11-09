Samsung, uzunca bir süredir katlanabilir akıllı telefon modelleriyle gündemde. Markanın yeni seri akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı kesin olarak bilinmese de konsept tanıtımın yapılmasının ardından yeni modelin bazı detayları da ortaya çıkmıştı. Her ne kadar ilgi bu model üzerinde olsa da Samsung’un kısa süre içerisinde ortaya çıkmasını beklediğimiz sürpriz bir modeli daha var. Bu telefon kapaklı akıllı telefon dönemini başlatan serilerden birisi olan W serisinin devamı Samsung W2019 olacak. Kısa süre sonra tüm özelliklerinin netlik kazanmasını beklediğimiz akıllı telefon için yeni videolarda paylaşılmaya devam ediyor.

Samsung W2019 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yaklaşık olarak bir 10 gün kadar önce paylaşılan görsel ve videoların hemen arkasından Samsung W2019 akıllı telefonlarının bu kez daha detaylı bir videosu yayınlandı. Yeni videoyla beraber tasarım konusunda soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu. Buna göre Samsung W2019 akıllı telefonlarının yine kapaklı bir tasarımla beraber geldiğini göreceğiz.

Bu kez biraz daha kalın bir model olacak olan akıllı telefonun çift arka kamera kullanacağı ve ekran kısmında biraz daha geniş bir model olacağı görülüyor. Henüz kapaklı akıllı telefonların yeteri kadar inceltilemediğini de gösteren Samsung W2019, sistem özellikleri kısmında ise amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacak özelliklerle karşımıza çıkacak.

Güçlü bir akıllı telefon modeli olduğunu göreceğimiz serinin içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri yer alacak. Yeni nesil işlemcilerle beraber sunulacak RAM bellek miktarı ise beklenenin çok daha üzerinde olacak. Bu modelle beraber 6 GB RAM bellek miktarı göreceğiz. Açıkçası beklenen değer 4 ya da 3 GB olarak öne çıkmıştı.

Bu özelliklere ek olarak kamera ve ekran özelliklerinin neler olacağı konusunda ise soru işaretleri var. Henüz Samsung W2019 akıllı telefonları için geniş kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Sadece Asya pazarında satılmasını beklediğimiz akıllı telefonların fiyat ve geri kalan detayları açıklandığı zaman, bu detaylara göre haberimizi güncelleyeceğiz. Şimdilik video ile sizi baş başa bırakalım.