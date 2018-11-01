Geçtiğimiz hafta Samsung, Galaxy A9s ve Galaxy A6s akıllı telefonlarını duyurduğu Çin’de büyük bir etkinlik düzenlemişti. Düzenlenen etkinlikte Samsung W2019 modeli yer almamıştı.

Koreli üretici bu gün yeni bir poster yayınladı. 9 Kasım‘da ülkede başka bir etkinliğin olacağını ifade ederek Samsung W2019 telefonunun piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Samsung W2019 akıllı telefonu Samsung’un Çin menşeli kapaklı W serisinin son üyesi olan modeldir. Telefon birkaç hafta önce TENAA listelerinde yer edinmişti. Ancak listemede sadece birkaç görüntü ve birkaç özellik halka sunulmuştu. Bunlara ek olarak da web üzerinde çok sayıda elden çekim görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Geçen sene üretimi başlayan W serisi, Samsung’un gelecekte üreteceği amiral gemileri için zemin oluşturan bir deney alanı olarak hizmet vermişti. Örneğin, geçen yılki üretilen model, değişken diyaframın bulunduğu bir kameraya sahip ilk model olmuştu. Ancak Samsung W2019 modelinin sahip olacağı özel bir özelliği henüz ilan edilmedi. Fakat sızdırılan görüntüler Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Plus gibi çift arka kamera kurulumu ile piyasaya sürüleceğini doğruladı.