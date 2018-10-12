Samsung W2019 Tasarım Özellikleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Samsung geçtiğimiz yıl aralık ayında W2018 kapaklı cep telefonunu piyasaya sürdü. Son raporlar ise W2019 kapaklı cep telefonunun Güney Koreli şirket tarafından satışa sunulması için hazırlık aşamasında olduklarını belirtiyor. Model numarası SM-W2019 olan W2019 çok yakın biz zamanda WFA Alliance web sitesinde görüldü. Bugün ise TENAA‘da telefonun görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung W2019 cep telefonunun kapaklı tasarımı resimde açıkça görünüyor. Görsele baktığımızda telefonun ön ve arka kısımlarını görebiliyoruz.

Telefonun ön panelinde ekran karşımıza çıkıyor. Arka paneli baktığımızda ise LED flaş ve yatay çift kamera ile tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Ancak W2018 ile karşılaştıracak olursak bu bir önceki model arkada sadece bir kameraya sahipti.

Telefonun kapağını açtığınızda ikinci ekran karşınıza çıkıyor. Dahili ekranın üzerinde kulaklık ve selfie kamerası var. Ekranın altına ise tuşlar bulunuyor. Telefonun dış tasarımına bakıldığında bir önceki modelinden çok farklı olmadığı belli oluyor.

W2019 kapaklı telefon geçtiğimiz zamanlarda çift kamera sertifikasına sahip oldu. Başka bir web sitesine göre kızaklı telefon Bluetooth SIG onayını da aldı. Bu durum ise W2019’un Bluetooth 4.2 ile donatılmış olduğunu ortaya çıkardı.

Samsung W2018 Snapdragon 835 ve 6GB RAM tarafından destekleniyordu. İddialara göre Samsung W2019 ise Snapdragon 845 ile donatılacaktır. Ayrıca W2019 8GB RAM sürümüne ulaşabilir.