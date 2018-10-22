Android tabanlı Samsung W2019 videosu görüntülendi. Geçtiğimiz hafta tüm özellikleri TENAA‘da açıklanan telefonun şimdi de yeni sızdırılmış videosunda iki arka kamera, çift ekran, ve kapaklı tasarımı görebiliyoruz. Samsung kapaklı telefonun yeni sürümü çeşitli geliştirilmiş özellikler ve teknik özellikleri ile birlikte geliyor. Biri dahili ve diğeri harici tarafta olmak üzere 4,2 inç AMOLED ekrana sahiptir.

TENAA’da listelenen Samsung W2019 kapaklı telefon, Qualcomm Snapdragon 845 tarafından destekleniyor, ve alt kısmında bir T9 klavye bulunduruyor. Kamera bölümünde Samsung f/1.5-2.4 diyafram açıklığına sahip çift kamera özelliği eklendi. Arkadaki ikinci kamera optik 2X zoom özelliğe ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Android 8.1 Oreo ile çalışan kapaklı telefon 3000 mAh bataryaya sahip olacak.

Samsung W2019 1080×1920 piksel çözünürlüğe sahip 4.2 inç çift ekrana sahip olacak. Samsung W2018 aksine yan tarafına yerleştirilmiş olan bir parmak izi okuyucusu taşıyacak. Boyutu ise 132,9×63,2×17,3 mm olarak karşımıza çıkacak.

Düzenleme kurulu tarafından gelen daha önceden gördüğümüz fotoğraflardan sonra bugün Slashleaks üzerinden yeni görüntülerle birlikte Samsung W2019 videosu görüntülendi. Kapaklı telefonun genel görünümünü öğrenmek için yukarıdaki videoyu kontrol edebilirsiniz. Daha öncesinde fotoğraflarını gördüğümüz Samsung telefonunun şimdi de daha da ayrıntılandırılmış şekliyle videosunu sizler için paylaştık.

Samsung’un W2019 ismini taşıyan bu modeli Çin’deki WiFi Alliance, Bluetooth SIG ve MIIT modellerinde bile göründü. Yani bu durum bizlere bu yeni kapaklı telefonun çok yakın zamanda satışa sunulacağını gösteriyor. Samsung W2019’un ilk defa sadece Çin’de satışa sunulacağı da belirtiliyor. Eski raporlar ve söylentiler temeline dayanan bilgilere göre yaklaşık 2500$’lık bir fiyat etiketi taşıyacak.