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Samsung W21 Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung W21'in canlı görüntüleri ortaya çıktı. Telefona dair tüm detayları siz okurlarımız için derledik...

Ayşen Sıla

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Samsung W21

Samsung W21 5G adlı yeni bir akıllı telefon, 4 Kasım’da piyasaya sürülecek. Daha önce teknik detaylarını gördüğümüz telefonun satışa çıkmasına birkaç gün kala, telefon canlı olarak görüntülendi.

Fotoğraf, telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumuyla ve sol üst köşede dikdörtgen bir kamera modülü ile geleceğini gösteriyor. Kamera sensörleri bir LED flaşla birlikte dikey olarak yerleştirilmiş. Oldukça şık bir tasarımı da beraberinde getiriyor.

Kamera modülünün dışında dikkat çeken bir diğer şey de dokulu arka panel. Galaxy Z Fold 2 akıllı telefona benzer şekilde, yakında çıkacak olan Galaxy W21 5G de kullanıcıların cihaz katlandığında telefonu kullanmasına izin veren ikincil bir ekrana sahip. Telefonun ekranı, ön kamerayı barındıran bir delik bulunduruyor.

Samsung W21

Samsung W21 5G, 816 x 2260 piksel çözünürlük sunan 6.23 inçlik bir dış ekrana sahipken, iç ekran 7.53 inç boyutunda ve 2208 x 1768 piksel çözünürlük üretiyor 3.09GHz’de çalışan Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alan telefon, 12GB RAM ile birleştirildi ve 512GB dahili depolamaya sahip. Ancak telefonda bir microSD kart yuvası bulunmuyor.

Cihazın arkasında üç adet 12 megapiksel sensör ve ön tarafta tek bir 12 megapiksel kamera bulunuyor. Cihaz, 2090mAh + 2160mAh nominal kapasiteli çift hücreli bir bataryaya sahip ve telefonun 3C sertifikası, 25W hızlı şarj desteği ile gelebileceği de düşünülüyor.

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KaynakGizmo China
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