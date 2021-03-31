Samsung, Wear OS Destekli Saatleri İçin Kolları Sıvadı!

Samsung’un Wear OS çalıştıran akıllı saatlere geri dönmeyi planladığını ilk duyduğumuz 2018’de, bazı şirket çalışanlarının Tizen yerine Google’ın işletim sistemine sahip saatler sunduğu görüldü.

Yine de şirket, o zamandan beri tüm akıllı saatleri için şirket içi işletim sistemine bağlı kaldı. Geçen ay güvenilir kaynağımız, bir android saatin geleceğini iddia etti ve daha sonra bu iddiaları destekleyen kanıtlar gördük.

Şimdi, Galaxy App giyilebilir uygulamasının en son sürümünün bir APK sürümü, Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin gerçekten de Google’ın Wear işletim sistemini çalıştıracağını gösteriyor.

Kaynak, Wear OS uyumluluk katmanı olduğuna inanılan “water” kod adlı yeni bir eklenti buldu. Ayrıca “newos” a bir atıf var ve tüm bunlar Samsung’un yeni akıllı saatlerinin Wear OS ile birlikte geleceğini gösteriyor.

Kod ayrıca, Watch Active3/4 ve Watch4 için sırasıyla 40/41mm ve 44/45mm boyutlarında gelmesi beklenen yonga seti olduğuna inanılan “merlot” dan da bahsediyor. Bunların hücresel ve Bluetooth modeller olduğuna inanılıyor.