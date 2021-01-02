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Samsung Web Sitesine Galaxy Buds Pro’yu Ekledi!

Samsung yeni kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu resmi olarak web sitesine ekledi. Samsung'un yeni kulaklığı ile ilgili detaylar haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Buds Pro

Güney Kore devi Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde teknoloji etkinliği gerçekleştirecek. Samsung’un bu etkinlikte Galaxy S21 gibi amiral gemisi modellerinin yanısıra diğer teknolojik cihazlarınıda tanıtması bekleniyor. Bu cihazlardan bir tanesi de Galaxy Buds Pro kulaklık olacak. Samsung henüz bu yeni kulaklığını resmi olarak tanıtmamış olsa da, resmi web sitesinde yer vermiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda sızdırılmış ve özellikleri gün geçtikçe detaylanmıştı bugün ise web sitesinde yer almaya başladı. Samsung, sadece Türkiye web sitesinde değil tüm dünyada hizmet verdiği web sitelerinde Galaxy Buds Pro güncellemesi yaptı.

Galaxy Buds Pro, kullanıcılara aktif gürültü engelleyici özelliği sunacak. Ayrıca Bluetooth 5.1, kulak içi kanal tasarımı, 3D uzlamsal ses, Dolby Atmos, konuşma modu gibi dokunmatik özelliklere sahip olacak. Galaxy Buds Pro’nun pil ömrü ise 22 saate kadar dayanacağı söyleniyor. Aynı zamanda hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliği ile geliyor. USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan bu yeni kulaklığın model numarası ise SM-R190 olarak belirlenmiş durumda. Apple’ın AirPods Pro kulaklığına rakip olacak olan Galaxy Buds Pro, kullanıcıların yorumlarıyla nasıl bir performans göstereceği ortaya çıkacak.

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